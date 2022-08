Người đàn ông khuyết tật nặng đứng đợi 2 tiếng vẫn bị xe bus... 'ngó lơ'

Tối 3/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin về trường hợp một người đàn ông bị khuyết tật khá nặng không đón được xe buýt.



Thông tin về việc xe buýt không dừng để đón người đàn ông khuyết tật đăng tải nhận được nhiều quan tâm của cộng đồng mạng (Ảnh chụp màn hình).

Trong clip đăng tải cùng, người đàn ông tật nguyền cho biết, 7h được con chở ra bắt xe. Đợi 3 chuyến chạy qua cũng không bắt được, người con có việc đột xuất phải quay về. Đến chuyến thứ 4 xe buýt cũng đi qua, không chở.