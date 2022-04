Người đàn ông dọn 'cả nhà' đến ga sân bay quốc tế, sống vạ vật 14 năm

Bộ phim nổi tiếng "The Terminal" do tài tử Tom Hanks thủ vai kể về quá trình mắc kẹt nhiều năm của một người đàn ông tại sân bay do cuộc chính biến xảy ra nơi quê nhà. Trong nhiều năm, người đàn ông đã phải sống tá túc tại sân bay và trong lòng lúc nào cũng hướng tới việc trở về đoàn tụ bên gia đình.

Ông Wei Jianguo quyết định ‘cố thủ’ ở sân bay để được tự do hút thuốc, uống rượu. Ảnh: Weibo

Tuy nhiên, trái ngược với những gì xảy ra trong bộ phim, một người đàn ông Trung Quốc ngoài đời thực cũng sống "vạ vật" tại sân bay suốt 14 năm ròng nhưng không phải do lý do khách quan nào khác mà tới từ quyết định chủ quan của riêng ông.

Năm 40 tuổi, ông Wei Jianguo bị nhà máy sa thải vì họ cho rằng ông đã quá già. Tuyệt vọng, chán nản do không tìm được việc mới, ông chìm đắm trong rượu, thuốc lá và bị gia đình phản đối. Sau nhiều lần xảy ra tranh, năm 2008, ông Wei quyết định dọn đồ đạc đến nhà ga T3 của sân bay quốc tế Bắc Kinh, cách nhà 19 km, để sinh sống.

Ông mang những vật dụng cá nhân từ nhà tới để sống ‘tá túc’ ở sân bay suốt 14 năm. Ảnh: Daily Mail

"Tôi không muốn về nhà vì cảm thấy không được tự do. Gia đình nói nếu tôi muốn ở lại thì phải bỏ rượu chè, thuốc lá. Nếu tôi không làm như vậy thì sẽ phải giao lại toàn bộ khoản trợ cấp hàng tháng từ chính phủ cấp cho mình là 1.000 nhân dân tệ (157 đô la Mỹ). Như vậy thì tôi sẽ mua thuốc lá và rượu như thế nào?", ông Wei chia sẻ với China Daily.

Người đàn ông này cũng cho biết rằng có thể về nhà bất cứ lúc nào nhưng bản thân không hề muốn vậy. Trên thực tế, ông Wei đã bị lực lượng cảnh sát và an ninh sân bay đưa về nhà riêng ở khu phố Wangjing (Bắc Kinh) nhiều lần nhưng sau đó vẫn quay trở lại và cố bám trụ. Các tiện nghi và cơ sở vật chất hiện đại của sân bay đáp ứng mọi thứ Wei cần, do đó ông không hề muốn quay về nhà để bị nghe cằn nhằn.

Lực lượng chức năng đã nhiều lần đưa người đàn ông này về nhà nhưng sau đó ông vẫn cố quay lại bám trụ tại sân bay. Ảnh: Daily Mail

Người đàn ông thất nghiệp, hiện ở tuổi gần 60, sử dụng nồi cơm điện để chế biến thức ăn ngay trong nhà ga sân bay, nhưng đôi khi ông cũng mua đồ ăn chế biến sẵn từ các nhà hàng ở đây, nơi cung cấp nhiều loại thực phẩm ngon với giá cả hợp lý.

Wei Jianguo cất đồ dùng nhà bếp, chăn và quần áo của mình trong một vài chiếc vali. Ông khẳng định bản thân chỉ cần vậy là đủ. Wei cảm thấy hạnh phúc vì có quyền tự do làm bất cứ điều gì mình muốn.

Đỗ An(Tổng hợp)