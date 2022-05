Kangaroo hay chuột túi là loài vật biểu tượng của Australia. Theo thống kê, chuột túi là loài động vật nổi tiếng với sự hung hãn nhưng nguy cơ bị chuột túi tấn công là rất thấp. Trong khi, chỉ khoảng 5 người ở New South Wales, Australia đến bệnh viện điều trị do chấn thương liên quan đến chuột túi mỗi năm thì con số người bị thương do vật nuôi trong nhà cần chăm sóc y tế là vài nghìn.

Người đàn ông chiến đấu tay đôi với động vật hung hãn số một Australia

Gần đây, vụ việc một người đàn ông buộc phải chiến tay đôi với chuột túi sau khi bị tấn công gây xôn xao ở Australia.