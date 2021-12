Người đàn ông chết bất thường sau ngôi miếu, dương tính với SARS-CoV-2

Your browser does not support the audio element.

Theo báo cáo của UBND huyện Phú Tân, khoảng 16h30 ngày 24/12, người dân xung quanh khu vực miếu Bà Chúa Xứ thuộc ấp Đường Cày, xã Phú Tân phát hiện ông V.V.A. (51 tuổi, ngụ tại xã Phú Tân, huyện Phú Tân) nằm chết phía sau khu miếu nên báo với chính quyền địa phương.