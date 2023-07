Người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở công an ở TP.HCM

Ngày 15/7, Công an quận Gò Vấp đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP.HCM, truy tìm người đàn ông cầm hung khí xông vào trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp tấn công một cán bộ.

Khoảng 11h15 cùng ngày, trong lúc đang trực ban tại trụ sở công an phường 15, quận Gò Vấp, một cán bộ công an bất ngờ bị người đàn ông lạ mặt cầm kéo lao vào tấn công. Bị tấn công, cán bộ công an nhanh chóng lùi về sau né đòn rồi dùng các đồ vật trên bàn để tự vệ, chống trả.