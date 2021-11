Người đàn ông bị ung thư vòm họng đã tìm lại được giọng hát

Your browser does not support the audio element.

Giọng hát của người đàn ông sau hành trình chiến thắng ung thư vòm họng

Đến thăm chú Trần Văn Tiến (Lý Nhân, Hà Nam) chúng tôi đều bất ngờ về giọng hát của chú. Vui vẻ mời chúng tôi vào nhà, chú Tiến bắt đầu chia sẻ về hành trình để lấy lại giọng hát như bây giờ - hành trình chiến thắng căn bệnh ung thư vòm họng.

Không bao giờ nghĩ có thể hát Karaoke được như bây giờ

Nhận được nhiều lời khen ngợi về giọng hát, chú Tiến vui vẻ chia sẻ: "Từ gần 2 năm nay, so với những ngày bị căn bệnh ung thư vòm họng quái ác hành hạ thì giờ đây mỗi ngày với tôi là một niềm vui, vui nhất là có thể nói được, hát được như bây giờ, tất cả đều nhờ tuân thủ điều trị, sự chăm sóc của gia đình và sử dụng sản phẩm GHV KSol, hỗ trợ. Tiếng hát cất lên dù không còn trầm bổng và truyền cảm như ngày xưa nữa nhưng đối với một người vừa thoát khỏi căn bệnh ung thư vòm họng thực sự là một kỳ tích."