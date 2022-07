Người đàn ông bị căm ghét nhất trên Internet là ai?

Tuy nhiên, sự ăn năn của Moore không kéo dài lâu. Anh cáo buộc trên Twitter rằng James McGibney là kẻ ấu dâm. Sau đó, vị doanh nhân kiện thành công Moore tội phỉ báng và nhận được khoản tiền 250.000 USD vào năm 2013.

Hunter Moore bị phạt tù vì hành vi ăn cắp thông tin cá nhân, truy cập trái phép máy tính.

Tháng 2/2015, Moore nhận tội truy cập trái phép máy tính để thu lợi cá nhân và tội đánh cắp thông tin cá nhân. Tháng 12 cùng năm, ông chủ trang web trả thù khiêu dâm bị kết án 2 năm 6 tháng tù và nộp phạt 2.000 USD , bị cấm dùng mạng xã hội.

Charles Evens, hacker mà Moore thuê để đột nhập vào các tài khoản email, bị kết án 25 tháng tù.

Nhờ được giảm án khi tham gia chương trình về phòng chống ma túy, Moore được mãn hạn tù vào năm 2017. Một năm sau, Moore xuất bản cuốn sách có tựa đề “Is Anyone Up?!: The Story of Revenge Porn”.

Kể từ đó, Moore khá kín tiếng và dường như không sử dụng tài khoản mạng xã hội nào, cũng có khả năng anh sử dụng tài khoản ẩn danh, theo Cosmopolitan.