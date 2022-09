Người đàn ông bất lực đuổi theo thanh niên mua thẻ cào không trả tiền

Theo thông tin ban đầu, người đàn ông bán hàng tạp hóa là ông L.Q.H. Ki ốt nói trên do vợ chồng ông H. thuê để ở và bán hàng kiếm thêm thu nhập. Trong video do camera an ninh của cửa hàng ghi lại, sau khi hỏi mua 4 thẻ cào mệnh giá 500 nghìn đồng, nam thanh niên hỏi số tài khoản ngân hàng của ông để thanh toán, trong khi đó ông cụ liên tục nhìn vào điện thoại để kiểm tra biến động số dư.

Cụ ông (khoanh đỏ) lao ra đường đuổi theo nam thanh niên (Ảnh cắt từ clip).

Khi phát hiện nam thanh niên định rời đi khi tiền chưa về, ông H. yêu cầu để lại thẻ cào nhưng người này đã nhanh chóng bỏ chạy.

Tối 16/9, trao đổi với phóng viên Dân trí, lãnh đạo Công an xã Hưng Lộc cho biết, đơn vị đã nắm bắt được thông tin. Ngay trong tối 16/9, công an xã đã làm việc với ông H. để xác minh sự việc.