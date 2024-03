Người dân ở TPHCM tiếp tục chịu nắng gắt 2 ngày cuối tuần

Nhiệt độ cao nhất ban ngày phổ biến ở các tỉnh Đông Nam Bộ 34,2-37 độ C; các tỉnh miền Tây 31,6-35,1 độ C; TPHCM là 35 độ C.

Theo ông Quyết, trong ngày hôm nay, khu vực miền Đông và miền Tây, áp có cao lục địa di chuyển lệch ra phía Đông và suy yếu nhanh. Vùng áp thấp nóng phía Tây phát triển trở lại, mở rộng dần về phía đông và đông nam, thiết lập rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ vĩ Bắc