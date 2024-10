Người dân ở Hà Nội hối hả tháo dỡ nhà để mở rộng đường Nguyễn Tuân

Trong những ngày này người dân sinh sống 2 bên đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) hối hả tháo dỡ nhà, đồ đạc để bàn giao mặt bằng phục vụ dự án. Dự án cải tạo, mở rộng theo quy hoạch đường Nguyễn Tuân (quận Thanh Xuân, Hà Nội) với tổng diện tích đất thu hồi giải phóng mặt bằng hơn 14.330m2 đất, liên quan đến 11 tổ chức và 160 hộ gia đình, cá nhân. Đến đêm 14/10, tất cả các hộ dân và tổ chức đã bàn giao mặt bằng để phục vụ việc mở rộng đường Nguyễn Tuân. Dự án cải tạo, mở rộng đường Nguyễn Tuân được phê duyệt vào năm 2018, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỷ đồng với mục tiêu giúp giảm tải ùn tắc giao thông, đem lại cảnh quan đô thị cũng như tạo đà phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn quận Thanh Xuân. Đường Nguyễn Tuân là tuyến đường quan trọng kết nối hai trục hướng tâm là đường Nguyễn Trãi và Lê Văn Lương của quận Thanh Xuân. Tuy nhiên, mặt đường nhỏ hẹp, nhiều năm chưa được mở rộng khiến việc đi lại của người dân gặp khó khăn, đặc biệt vào giờ cao điểm. Những năm gần đây, 2 bên đường Nguyễn Tuân mọc thêm nhiều tòa chung cư, dân cư đông đúc khiến việc ách tắc ngày càng nghiêm trọng. Sau khi người dân bàn giao mặt bằng, quận Thanh Xuân sẽ khởi công dự án mở rộng đường Nguyễn Tuân, dự kiến đến giữa năm 2025 sẽ hoàn thành dự án. Các chủ cửa hàng kinh doanh và chủ nhà chất đống đồ đạc trên vỉa hè để chuyển đến địa điểm mới. Những ngày này, nhiều người thu mua phế liệu tập trung về đường Nguyễn Tuân để mua những đồ đồng nát như nhôm, sắt, nhựa,... Bà Hồng Nhung (52 tuổi, quê ở huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) cho biết, 3 ngày qua, bà đến đường Nguyễn Tuân để thu mua phế liệu của các nhà đang phá dỡ. "Nhà nào nhiều phế liệu chúng tôi mua với giá 4 triệu đồng/nhà, còn nhà ít giá 3 triệu đồng/nhà. Sau đó, chúng tôi thuê thêm người đến để tháo dỡ những đồ đồng nát bán cho đại lý. Nhà nào nhiều đồ tôi có thể kiếm được 1 triệu đồng", bà Nhung chia sẻ. Nhiều công trình dọc 2 bên đường Nguyễn Tuân đang được khẩn trương tháo dỡ để bàn giao mặt bằng sạch cho dự án. Bà Lê Thị Dung (trú tại số 86 đường Nguyễn Tuân) cho biết, căn nhà của gia đình bà rộng hơn 30m2 nhưng do không có sổ đỏ nên chỉ được đền bù, hỗ trợ tổng gần 1 tỷ đồng. Do đó, bà Dung mong muốn các cấp chính quyền quan tâm, hỗ trợ thêm để gia đình sớm ổn định cuộc sống. "Chúng tôi chấp hành nghiêm mọi quy định của pháp luật nhưng mong muốn Nhà nước có thêm hỗ trợ để sớm ổn định cuộc sống", bà Dung buồn bã chia sẻ. Ghi nhận của phóng viên Dân trí trong ngày 15/10, các hộ dân đang khẩn trương tháo dỡ nhà cửa, đồ đạc để trả lại mặt bằng cho dự án. Cũng giống như gia đình bà Dung, nhiều hộ sống tại dãy chẵn của đường Nguyễn Tuân được đền bù, hỗ trợ thấp do đất không có sổ đỏ mong muốn được hỗ trợ thêm kinh phí để sớm ổn định tại chỗ ở mới. Nhân viên điện lực tháo dỡ điện của các hộ nằm trong dự án. Vị trí đoạn đường Nguyễn Tuân thuộc quận Thanh Xuân dự kiến sẽ mở rộng (Ảnh: Google Maps). Đoạn đường được mở rộng có chiều dài khoảng 720m, điểm đầu giao với đường Nguyễn Trãi, điểm cuối đến ngõ 162 Nguyễn Tuân. Sau khi mở rộng, tuyến đường này có mặt cắt ngang 21m, lòng đường rộng 15m và 2 bên vỉa hè rộng 3m.