Người dân Nghệ An giúp tài xế gom hàng trăm thùng bia đổ tràn đường

Khoảng 11h ngày 17/1, chiếc xe tải biển kiểm soát Nghệ An do tài xế tên H. điều khiển đang lưu thông trên quốc lộ 1, đoạn cầu Lồi (xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) bị lật.

Vụ việc không làm tài xế bị thương nhưng xe tải đã húc đổ một đoạn rào cứng ngăn cách đường và khiến hàng trăm két bia đổ tung tóe xuống đường.