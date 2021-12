Người dân nên làm gì khi phát hiện test nhanh dương tính?

CDC cho biết do số lượng mẫu tăng lên, số lượng mẫu dương tính nhiều nên sẽ chậm hơn thời gian trước.

"Trước đây khi chưa ở trạng thái bình thường mới làm 1.000 mẫu xét nghiệm tất cả đều âm tính thời gian rất nhanh. Bây giờ làm 1.000 mẫu mà 100 mẫu dương thì lực lượng chuyên môn sẽ phải làm lần 2, lần 3, khẳng định xong phải khử khuẩn rồi mới làm tiếp được chứ không chạy liên tục.

Mẫu xét nghiệm dương tính nhiều sẽ mất thời gian hơn rất nhiều lần. Chỉ tính riêng CDC Hà Nội ngày làm vài nghìn mẫu xét nghiệm. Ngoài ra còn một số quận huyện và bệnh viện làm. Tính ra, mỗi ngày Hà Nội xử lý trên 10.000 mẫu xét nghiệm trong đó có cả mẫu cách ly, mẫu xét nghiệm lần 2 - 3 tương đối lớn", ông Tuấn đưa ra dẫn chứng.

Liên quan vụ việc gia đình 4F0 tại chung cư HH Linh Đàm, (quận Hoàng Mai, Hà Nội) chờ 5 ngày nhưng chưa được đưa đi cách ly, một chuyên gia y tế khuyến cáo trong trường hợp này, người dân cần bình tĩnh, tự cách ly tại nhà trong bối cảnh F0 tăng lên rất nhanh.

Hiện, Hà Nội thực hiện "thích ứng an toàn với dịch" theo Nghị quyết 128 của Chính phủ nên việc gia tăng F0 là "điều không thể tránh khỏi". Thành phố cũng chuyển đổi tư duy, phương pháp, biện pháp, tổ chức thực hiện từ quản lý không Covid-19 (Zero Covid) sang quản lý rủi ro, giảm thiểu nguy cơ tử vong.



"Theo thống kê, 80 - 85% bệnh nhân nhẹ hoặc không triệu chứng. Trong thời gian đợi kết quả xét nghiệm PCR, họ cần bình tĩnh và tự cách ly. Điều quan trọng nhân viên y tế cơ sở biết cách điều phối. Nếu F0 chuyển nặng, cần chuyển ngay tuyến trên, giảm thiểu nguy cơ tử vong", vị này nói.



Vị này cũng cho biết, ở nhà tự điều trị có thể còn tốt và thoải mái hơn vào khu thu dung, điều trị.



Không để dân gọi mà không thấy bác sĩ



Tại hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội ngày 15/12, Bí thư Thành uỷ Đinh Tiến Dũng cho biết, số bệnh nhân Covid-19 mới phát sinh bình quân một tuần gần đây đã tăng lên hơn 750 ca/ngày, so với khoảng 460 ca/ngày trong một tuần trước đó. Con số này được dự báo sẽ tiếp tục tăng.