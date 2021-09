Người dân muốn ra vào Hà Nội từ 21/9 cần giấy tờ, thủ tục gì?

Từ 6h ngày 21/9, Hà Nội thực hiện phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 15/CT-TTg ngày 27/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ và một số biện pháp cao hơn phù hợp với tình hình thực tế cho đến khi hoàn thành việc tiêm chủng mũi 2 cho toàn bộ người dân trong độ tuổi tiêm chủng.



Hà Nội không áp dụng quy định phân vùng; không kiểm soát giấy đi đường đối với các tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp di chuyển trong địa bàn Thành phố; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng chống dịch và quản lý, giám sát di biến động trên địa bàn.



Chỉ thị cũng nêu rõ, Công an TP. Hà Nội sẽ tiếp tục duy trì 22 chốt kiểm soát ra/vào TP. Hà Nội và 33 chốt tại các quận, huyện, thị xã giáp ranh các tỉnh lân cận để thực hiện kiểm soát người và phương tiện đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Hà Nội sẽ có kế hoạch cụ thể đối với người dân ngoại tỉnh khi vào thành phố (Ảnh minh họa: Đinh Huy)

Trước thắc mắc người ngoại tỉnh muốn vào Hà Nội cần những giấy tờ gì, sáng 21/9, lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho biết, người dân muốn ra/vào thành phố cần xuất trình giấy tờ tuỳ thân (thẻ căn cước công dân hoặc chứng minh thư nhân dân), kết quả xét nghiệm âm tính bằng PCR có giá trị trong vòng 3 ngày.



Khi qua chốt kiểm soát dịch người dân cần phải thực hiện quét mã QR Code để lực lượng chức năng theo dõi di biến động.



"Khi người dân qua chốt chúng tôi cũng phải tuyên truyền để họ nắm được những nơi muốn đến có tiếp nhận không vì Hà Nội đang là vùng dịch. Còn tất cả người ra/vào TP đều phải thực hiện quét mã QR Code. Những ai có dấu hiệu nghi ngờ đều sẽ được test nhanh Covid-19", lãnh đạo Công an TP. Hà Nội cho hay.



Ngoài ra, các chốt sẽ kiểm soát chặt chẽ người ra/vào thành phố từ các vùng có dịch, các vùng nguy cơ, các vùng nguy cơ rất cao, phải đáp ứng các điều kiện đã quy định.



Trường hợp người ở tỉnh, thành khác đưa, đón bệnh nhân khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố, lễ tang, đi sân bay Nội Bài để công tác (kể cả người đưa đón) cần chuẩn bị: Hồ sơ bệnh án hoặc giấy ra viện, lịch trình ra/vào, địa điểm xuất phát, nơi đến, căn cước công dân, hộ chiếu, vé máy bay, kết quả xét nghiệm âm tính virus SARS-CoV-2 bằng phương pháp PCR có giá trị trong vòng 3 ngày.



Người vào TP. Hà Nội vì lý do công vụ, phòng, chống dịch, ngoại giao, vận chuyển công nhân, chuyên gia phải thực hiện khai báo y tế và tuân thủ các biện pháp giám sát, cách ly y tế theo quy định của thành phố, có giấy tờ chứng minh việc thực hiện nhiệm vụ, công vụ.



Người ở tỉnh, thành khác vào TP. Hà Nội làm việc, lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp được phép hoạt động cần có giấy xác nhận của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Ngoài ra, người dân đang sinh sống ở Hà Nội được phép đi các tỉnh, thành phố nhưng phải tuân thủ quy định phòng chống dịch của địa phương.