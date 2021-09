Người dân Hà Nội hồ hởi tập thể dục khi nới lỏng giãn cách

XEM CLIP:

Sau hơn 2 tháng Hà Nội thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 để phòng, chống dịch Covid-19, ngày 27/9, chính quyền TP đã cho nới lỏng một số hoạt động, trong đó có thể dục thể thao ngoài trời.

Từ sáng sớm 28/9, đường phố Thủ đô tấp nập người dân đạp xe, thể dục sáng ở các khu vui chơi công cộng hay đường ven các hồ lớn như hồ Gươm, hồ Tây...