Người dân được lợi gì khi sử dụng tài khoản định danh điện tử từ 25/2?

Tài khoản điện tử sẽ được Bộ Công an thông qua việc kết nối với các cơ quan dữ liệu chuyên ngành, các bộ, ngành để thực hiện xác thực thông tin và đảm bảo thông tin tài khoản của người dân về định danh điện tử là chính xác nhất. Việc này giúp tiết kiệm thời gian, giảm nhiều khâu thủ tục.

Đại diện Cục C06 cho biết, trong tình hình dịch bệnh diễn ra phức tạp như hiện nay, khi sử dụng tài khoản định danh điện tử sẽ giúp công dân không phải thực hiện các thủ tục tại cơ quan công an hoặc cơ quan Nhà nước khác.

Chiều 22/2, Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về Trật tự xã hội (C06) Bộ Công an thông tin, từ 25/2, đơn vị sẽ cấp tài khoản định danh điện tử cho công dân thông qua nghiệp vụ cấp mới, đổi, cấp lại Căn cước công dân (CCCD) trên phạm vi toàn quốc.

Trung tâm dữ liệu quốc gia về dân cư thông tin về việc cấp mã định danh cá nhân. (Ảnh: VOV.VN)

Theo Cục C06, tài khoản định danh điện tử là tập hợp gồm tên đăng nhập, mật khẩu hoặc hình thức xác thực khác được tạo lập bởi hệ thống định danh và xác thực điện tử của Bộ Công an.

Tài khoản này được quản lý và xác thực trên ứng dụng định danh điện tử quốc gia do Bộ Công an phát triển. Khi công dân đến cơ quan Công an quận/huyện/tỉnh/thành phố làm thủ tục cấp, đổi, cấp lại CCCD gắn chip thì có thể thực hiện đăng ký cấp tài khoản định danh điện tử. Mọi công dân đều có thể đăng ký tài khoản định danh điện tử nếu có nhu cầu sử dụng.