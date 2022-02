Người dân đốt lửa sưởi ấm, chật vật mưu sinh xuyên đêm trong mưa rét kỷ lục

Các nhân viên bảo vệ của một công ty trên đường Trần Duy Hưng (Cầu Giấy) do phải trực ngoài trời nên cũng đã đốt lửa để sưởi ấm trong đêm, xua tan giá lạnh.

Ngồi chờ khách bên đống lửa nhỏ tại một điểm dừng trả khách xe buýt, anh Lê Văn Thành, làm nghề xe ôm tự do cho hay: "Dù tôi đã mặc tới 2 áo khoác, đeo găng tay, đội mũ nhưng cứ mỗi đợt gió lạnh thổi qua là co rúm người, buốt kinh khủng. Mỗi lần đợi khách tôi đều phải ghé vào những đống lửa bên đường do anh em đốt để sưởi cho đỡ rét".

Vừa đứng làm đồ ăn cho khách, chị Đinh Thị Trang, làm nghề bán đồ ăn đêm trên đường Trần Bình (Cầu Giấy) cho biết, trong những ngày mùa đông giá rét và mưa phùn như thế này thì bánh bao nóng, ngô luộc, khoai nướng… là món ăn đêm ưa thích của nhiều người.