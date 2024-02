Người dân đội mưa sắp lễ, dâng hương trước giờ khai ấn đền Trần

Theo kế hoạch, lễ hội Khai ấn đền Trần Xuân Giáp Thìn năm 2024 sẽ được tổ chức từ ngày 20/2 đến ngày 25/2 (tức từ ngày 11 đến 16 tháng Giêng).

Người dân, du khách thập phương dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn các bậc tiền nhân tại đền Trần Nam Định (Ảnh: Đức Văn).

Để đảm bảo an ninh, an toàn cho lễ khai ấn, Công an TP Nam Định phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ huy động hơn 2.800 cán bộ, chiến sỹ, nhân viên các lực lượng tham gia đảm bảo an ninh trật tự chia thành 5 vòng; trong đó 4 vòng tại khu vực đền Trần với gần 70 chốt bảo vệ cùng 8 tổ kiểm tra, tuần tra giải quyết trật tự giao thông, phòng cháy, chữa cháy không để xảy ra tình trạng chen lấn, xô đẩy, mất an toàn.