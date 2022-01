Người dân đổ xô về quê nghỉ Tết, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài nhiều cây số

Your browser does not support the audio element.

Người dân đổ xô về quê nghỉ Tết Dương lịch, cửa ngõ Hà Nội ùn tắc kéo dài

Theo ghi nhận của phóng viên, từ 8h sáng 1/1, các tuyến đường cửa ngõ TP Hà Nội đi về các tỉnh đều trong tình trạng đông đúc, do lượng phương tiện lưu thông rất lớn.