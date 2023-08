Người dân đổ xô vào thủy điện Trị An bắt cá ‘khủng’

Nhiều chú cá to đã sa lưới của người dân. (Ảnh: P.T)

Nhiều chú cá nặng hàng chục kg được đưa lên bờ. (Ảnh: Ph.Tuấn)

Theo quan sát, khu vực người dân bắt cá rộng khoảng hơn 5.000 m2. Người dân chủ yếu bắt được cá mè, cá tra, cá lăng, cá chép, cá rô... Việc bắt cá tại chân đập của Thủy điện Trị An diễn ra nhiều năm qua.

Lòng hồ thủy điện Trị An có diện tích 323 km2, thuộc địa phận 4 huyện của tỉnh Đồng Nai gồm: Vĩnh Cửu, Trảng Bom, Thống Nhất, Định Quán. Hồ nhận lượng nước từ 2 nhánh sông là sông Đồng Nai và sông La Ngà. Hàng năm vào khoảng tháng 8, tháng 9, mưa lớn khiến lượng nước đổ về nhiều, thủy điện Trị An thường xả tràn để đảm bảo an toàn cho đập.

ĐẠI VIỆT