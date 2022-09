Người dân Đà Nẵng và bốn tỉnh không ra khỏi nhà khi bão Noru đổ bộ

Từ tối và đêm 27/9 vùng biển ven bờ khu vực từ Thừa Thiên - Huế đến Bình Định sóng biển cao 3-5m, vùng gần tâm bão 6-8m. Khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Ngãi cần đề phòng nước dâng do bão cao 1,0-1,5m gây ngập úng tại khu vực trũng, thấp ở ven biển, cửa sông.

Toàn bộ tàu thuyền, khu nuôi trồng thủy sản và các hoạt động tại các vùng biển trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh, sóng lớn, lốc xoáy và nước biển dâng do bão.

Từ chiều 27/9 đến ngày 28/9 ở khu vực Trung Trung Bộ, Bắc Tây Nguyên mưa to đến rất to và dông kèm gió giật mạnh, lượng mưa phổ biến 150-300mm, có nơi trên 350mm. Từ 28-30/9 mưa có xu hướng mở rộng ra khu vực Bắc Trung Bộ (từ Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, nam đồng bằng Bắc Bộ). 3 kịch bản khả năng xảy ra lũ Kịch bản mưa lớn trên 300mm: Các sông ở khu vực từ Quảng Bình, Quảng Trị, Quảng Nam ở mức BĐ1-BĐ2 và trên BĐ2. Các sông ở Bình Định, Kon Tum, Gia Lai ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Các sông ở Thừa Thiên - Huế ở mức BĐ1 và trên BĐ1. Kịch bản mưa lớn trên 400mm: Đỉnh lũ trên các sông ở khu vực Trung Trung Bộ, bắc Tây Nguyên phổ biến ở mức BĐ2-BĐ3 và trên BĐ3. Riêng sông Hương tại Huế lên mức BĐ2 và trên BĐ2. Ngập lụt diện rộng tại các tỉnh Trung Trung Bộ và khu vực bắc Tây Nguyên. Với kịch bản mưa lớn phổ biến trên 400mm, sẽ có khoảng trên 60 huyện và khu đô thị có nguy cơ ngập lụt.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn quốc gia phân tích, vùng trọng tâm chịu ảnh hưởng của bão số 4 từ các tỉnh, thành Thừa Thiên-Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi; tuy nhiên do bán kính hoàn lưu của bão khá rộng nên các tỉnh Bình Định, Quảng Trị, Quảng Bình, Kon Tum, Gia Lai cũng cần lưu ý.

Theo dự báo hiện tại, khoảng từ đêm mai đến sáng ngày 28/9, ông Khiêm lưu ý người dân tránh tổ chức các hoạt động ngoài trời, tìm nơi tránh trú an toàn do lúc này bão có khả năng tác động gây nguy hiểm nhất.