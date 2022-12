Người dân có nên làm thủ tục cấp sổ hồng trước năm 2024?

Ông Võ khẳng định khi bỏ khung giá đất, giá đất trong bảng giá sẽ tăng lên. Tuy nhiên, mức tăng này theo ông Võ không thể bằng với giá thị trường bởi đặc điểm của giá đất là luôn cá biệt hóa cho từng thửa đất và biến động hằng ngày, hằng giờ. Trong khi bảng giá áp dụng cho cả một đoạn đường, tuyến phố và ổn định trong một khoảng thời gian.

Do đó, dù so với hiện hành thì mức giá sẽ tăng lên nhưng so với giao dịch trên thị trường thì luôn có một khoảng cách nhất định. Tuy nhiên, TS Võ cũng khuyên người dân vẫn nên sớm làm thủ tục để được công nhận quyền sử dụng đất sớm nhất thì sẽ có lợi hơn. Nhất là đối với hộ gia đình, cá nhân hợp thức hóa nhà đất không vì mục đích kinh doanh.

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch Hiệp hội Bất động sản TP.HCM, cũng khuyến cáo người dân nên sớm làm thủ tục để được hợp thức hóa nhà đất. Ông Châu cho rằng bảng giá đất hiện nay chỉ bằng 10% giá thị trường. Nếu áp dụng cả hệ số điều chỉnh giá đất (hệ số K) cho trường hợp công nhận quyền sử dụng đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất ngoài hạn mức thì cũng mới chỉ bằng hơn 30% giá thị trường.

Mới đây, UBND TP.HCM cũng đã tăng hệ số K năm 2023 lên 1 lần so với năm 2022. Theo tính toán của TP, khi tăng hệ số K như vậy cũng chỉ mới bằng 35%-50% giá giao dịch trên thị trường. “Vì vậy, dù có tăng hệ số K năm 2023 thì hộ gia đình, cá nhân đóng tiền sử dụng đất tại thời điểm này vẫn có lợi hơn khi Luật Đất đai mới có hiệu lực thi hành vào năm 2024” - ông Châu nói.