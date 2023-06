Người dân chật vật lội bùn giữa lòng hồ thủy điện lớn nhất Nghệ An

Trong hai tháng qua, trên địa bàn Nghệ An diễn ra nhiều đợt nắng nóng gay gắt, nhiệt độ dao động từ 39-42 độ C, khiến cuộc sống người dân ở nơi đây gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt cũng như sản xuất nông nghiệp.

Không những thế, hạn hán đã khiến nhà máy thủy điện lớn ở Nghệ An phải giảm công suất. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng điện của người dân rất lớn. Do vậy, ngành điện lực Nghệ An đã liên tục luân phiên cắt điện ở nhiều nơi.

Nước lòng hồ thủy điện xuống thấp chưa từng thấy

Trao đổi với VietNamNet, ông Tạ Hữu Hùng – Giám đốc Công ty thủy điện Bản Vẽ cho biết, dung tích hồ chứa Bản Vẽ hơn 1,8 tỷ m3, trong đó dung tích hữu ích từ cao trình 155m – 200m là 1,3 tỷ m3 nước.

“Hiện nay nước hồ đang ở mức 156,46m, thấp hơn 20m so với cùng kỳ, nghĩa là chỉ cao gần 2m so với mực nước chết” – ông Hùng nói.