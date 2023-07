Người dân cần làm gì khi bị lừa đảo trực tuyến?

Nhiều người dùng hoảng loạn khi bị lừa đảo trực tuyến

“Em khổ quá chị ơi! Có mấy ngày mà em bị lừa hết tiền rồi. Em phải làm sao bây giờ hả chị?”. Đây là đoạn chia sẻ mà chị T.L.P (Nam Định) nhận được từ người em họ bị nhóm đối tượng lừa đảo dụ tham gia cộng tác viên xử lý đơn hàng trực tuyến.

Là một cán bộ hưu trí hiện sống tại Hà Nội, bà C.N.N đã bị đối tượng giả mạo công an gọi điện thoại dọa bà có liên quan đến một vụ án và yêu cầu phối hợp cung cấp thông tin hỗ trợ công tác điều tra. Dù chưa bị mất tiền do không sử dụng dịch vụ Internet Banking song bà C.N.N đã cung cấp cho đối tượng giả mạo công an toàn bộ thông tin cá nhân về địa chỉ, quê quán, số căn cước công dân và các kênh liên lạc đang sử dụng…

Sau khi biết bị lừa đánh cắp thông tin cá nhân, nạn nhân này không khỏi thấp thỏm liệu rằng dữ liệu của mình có bị bị các đối tượng tiếp tục sử dụng để thực hiện các hành vi lừa đảo khác.

Tương tự, với anh N.T.Q (Thanh Hóa), nạn nhân bị nhóm lừa đảo đánh cắp tài khoản Facebook sau khi bấm vào 1 đường link “lạ” và thực hiện theo hướng dẫn trên trang web giả mạo. Điều anh Q. lo lắng là các đối tượng lừa đảo sẽ dùng tài khoản mạng xã hội của mình để thực hiện những hành vi vi phạm gì, sẽ ảnh hưởng ra sao đến anh…