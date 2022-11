Người đàn bà cầm đầu đường dây buôn lậu đường cát

Sáng 1-11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Phan Thị Mỹ Lệ (SN 1956; ngụ phường Bình Khánh, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) về hành vi buôn lậu.