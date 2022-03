Người chồng bị vợ cắt cụt "của quý" đã được phẫu thuật thành công

Theo lời kể của gia đình, bệnh nhân và vợ uống rượu say, sau đó xảy ra mâu thuẫn và bệnh nhân bị vợ dùng dao cắt đứt dương vật.

Qua thăm khám, các bác sĩ nhận định, vết thương của anh H. rất phức tạp, bị cắt đứt dương vật sát gốc, hoàn toàn không còn dương vật và niệu đạo... Bác sĩ sau đó đã tiến hành tạo hình chuyển vạt da có cuống, khâu tạo hình niệu đạo còn lại.

Bác sĩ Đinh Khắc Trường cho biết, ca phẫu thuật rất khó khăn cho bác sĩ vì vết thương bị cắt hết sạch, cả da cũng không còn, rất khó trong tạo hình. Bên cạnh đó, dương vật bị cắt bằng dao đòi hỏi các bác sĩ phải xử trí vết thương, rửa phần bị đứt rời đúng cách để tránh bị nhiễm trùng.

Theo bác sĩ Trường, đứt lìa dương vật là dạng biến cố không thường gặp trong y khoa. Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Sơn La, mỗi năm khoa Ngoại tổng hợp tiếp nhận vài trường hợp bị cắt lìa dương vật. Việc đứt lìa "của quý" thường xuất phát từ 3 nhóm nguyên nhân chính: Bệnh nhân tự cắt (do trầm cảm, rối loạn tâm thần); bị vợ, bạn gái cắt (do ghen tuông, mâu thuẫn về tình cảm) hoặc do tai nạn (tai nạn lao động, tai nạn giao thông…).