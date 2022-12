Người châu Âu chuẩn bị Giáng sinh trong tâm trạng ảm đạm

Tình cảnh tương tự phổ biến ở các nước châu Âu khác. Hóa đơn điện và gas tăng cao dẫn đến mức sống giảm xuống. Các nhà chức trách buộc phải tiết kiệm chi phí chiếu sáng cho ngày lễ và tổ chức các hội chợ Giáng sinh truyền thống.

Giáng sinh trong bóng tối

Theo một cuộc khảo sát do tổ chức từ thiện quốc tế The Salvation Army thực hiện, “67% người Anh đang lo lắng về việc liệu họ có đủ khả năng chi trả cho bữa tối Giáng sinh năm nay hay không do cuộc khủng hoảng chi phí sinh hoạt”.

Nghiên cứu lưu ý rằng nếu các chi phí không lường trước phát sinh vào đêm trước lễ kỷ niệm, cho dù đó là sửa xe hay một số thiết bị điện, thì 38% số người được hỏi sẽ từ chối một bữa ăn lễ hội. Trong khi 14% số người được hỏi khác sẽ không thể mua quà cho trẻ em vào dịp Giáng sinh.

Hầu hết người Anh lo lắng rằng họ sẽ không đủ khả năng chi trả cho bữa tối Giáng sinh như thường lệ năm nay do giá thực phẩm tăng cao. (Ảnh: Global Look Press)

Đặc biệt, tình hình trong nước vào đêm trước ngày lễ gây ra mối quan tâm lớn nhất đối với những người Anh trên 65 tuổi sống ở phía đông nước Anh.

Nhà nghiên cứu Dean Pallant của Salvation Army cho biết: “Nếu có quá nhiều người lo lắng rằng họ sẽ không đủ khả năng chi trả cho một trong những bữa tối quan trọng nhất trong năm, điều đó có nghĩa là nguy cơ nghèo đói đang đến gần”.

Theo ông Pallant, Giáng sinh sắp tới sẽ là một trong những dịp khó khăn nhất trong lịch sử đất nước. Vì vậy, bắt đầu từ tháng 10, người Anh đã giảm 10% mức tiêu thụ điện và gas do khủng hoảng năng lượng. Đồng thời, lưu ý rằng tình hình chỉ có thể xấu đi hơn nữa.