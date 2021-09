Người chăm sóc con gái Mai Phương nhiễm Covid-19

Dù nhiễm bệnh nhưng Mi Chou vẫn cảm thấy may mắn khi 3 thành viên khác trong gia đình, trong đó có bé Lavie - con gái cố diễn viên Mai Phương - đều bình an.

"Trong cái rủi cũng có cái may, may mắn ở đây là cả nhà mình điều được tiêm vaccine trước đó. Cái may thứ hai là cả ba và mẹ mình điều không có bệnh nền. Cái may mắn thứ ba là giữ cho 3 người còn lại khỏe mạnh và cách biệt hoàn toàn với mình và ba mình, nên mẹ, Mi lớn, em bé đều bình an", Mi Chou cho hay.

Qua đây, bảo mẫu của con gái cố diễn viên Mai Phương gửi lời cảm ơn tới người thân, bạn bè... đã quan tâm, lo lắng, đồng hành chăm sóc bố con cô trong lúc điều trị.

Mi Chou nhắn nhủ tới mọi người: "Hãy luôn lạc quan nhất có thể trong mọi hoàn cảnh sẽ chiến thắng được bệnh tật".

Khánh Lam