Người cha vượt hơn 1.000 km bám theo xe chở con gái đi làm "việc nhẹ, lương cao"

Tuy xuất phát sau ô tô khách chở con gái khoảng 4 giờ, nhưng khi ra đến Bến xe TP Đông Hà (tỉnh Quảng Trị) thì xe anh Q. chạy trước xe này hơn 1 giờ. Tại đây, sau khi nhận được tin báo, lực lượng công an cũng đang có mặt để đón lõng các phương tiện liên quan.

Dọc hành trình, anh M. nhờ các bạn nhắn Q. gửi định vị rồi anh báo tin cho cơ quan công an các địa phương mà ô tô đi qua.

Lực lượng công an vào cuộc, giải cứu các nạn nhân

"Tại bến xe Đông Hà, thấy con gái ngồi trên một chiếc ô tô đang được lực lượng công an tiếp cận, tôi như sống lại, nước mắt không biết rơi từ bao giờ. Đến bây giờ tôi vẫn chưa tin mình đã gặp lại con gái, mừng lắm" - anh nói.

Được biết, vợ chồng anh M. làm công nhân tại một công ty cơ khí ở Đồng Nai, cách nhà chừng 7 cây số. Thường ngày, anh chị đi làm từ sáng sớm, sau khi lo cho các con ăn uống, đến trường. Nếu không có tăng ca, thường chiều tối gia đình nhỏ này mới đoàn tụ bên nhau.

"Tôi xin thay mặt gia đình cảm ơn cơ quan công an các địa phương, trong đó có Công an TP Đông Hà đã tận tình hỗ trợ, khẩn trương vào cuộc để cha con tôi được đoàn tụ. Vợ chồng tôi sẽ cố gắng chăm sóc con bé tốt hơn" - anh M. gửi gắm.

Trước đó, lúc 14 giờ 20 phút ngày 3-10, trực ban Công an TP Đông Hà nhận được tin báo của anh N.B.M về việc con gái của anh là cháu N.N.Q bị một nhóm đối tượng đưa ra Bến xe TP Đông Hà để xuất cảnh trái phép sang Lào làm "việc nhẹ, lương cao".

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an TP Đông Hà đã khẩn trương tiến hành xác minh. Đến khoảng 21 giờ cùng ngày, tại Bến xe TP Đông Hà, lực lượng công an phát hiện có 2 ô tô đang đón Q. cùng nhiều người khác để đưa lên vùng biên huyện Hướng Hóa xuất cảnh trái phép sang Lào. Công an TP Đông Hà đã mời những người liên quan về trụ sở làm việc.

Theo thông tin ban đầu, sau khi nghe các đối tượng giới thiệu sang Lào sẽ có "việc nhẹ, lương cao" nên Q. đồng ý đi theo. Quá trình kết nối, các đối tượng nói Q. rủ thêm người cùng đi.



Bài và ảnh: Đức Nghĩa - Hải Định