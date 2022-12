Người cha treo con gái lên trần nhà đánh bị xử phạt 45 triệu đồng

Ngày 3/12, thông tin từ UBND tỉnh Hà Tĩnh, cơ quan này đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền 45 triệu đồng đối với Nguyễn Văn Thắng (34 tuổi, trú xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh).

Ông Thắng bị xử phạt do có hành vi vi phạm trong lĩnh vực an ninh - trật tự - an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội và bạo lực gia đình.