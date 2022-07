Người bóp cổ, dọa giết bác sĩ cấp cứu có thể bị xử lý như thế nào?

“Thầy thuốc phải được tôn trọng và tạo môi trường an toàn khi khám chữa bệnh”, bác sĩ Thương bày tỏ.

Bộ Y tế đã ngay lập tức đề nghị Sở Y tế TP.HCM sớm xác minh vụ việc, phối hợp với Công an TP.HCM điều tra, đề xuất hướng xử lý nghiêm với hành vi sai phạm, động viên bác sĩ trong vụ việc.

Có thể xem xét hành vi đe dọa giết người

Thực tế, bệnh nhân, thân nhân hành hung nhân viên y tế không phải ... chuyện hiếm nhưng vẫn chưa được xử lý triệt để. Nguyên nhân dẫn đến các sự cố có thể do người bệnh/thân nhân uống say, sử dụng chất kích thích, nóng nảy, côn đồ hoặc do thái độ làm việc của các y, bác sĩ chưa chuẩn mực, dẫn đến bức xúc và mất kiểm soát.