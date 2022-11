Người bị sốt xuất huyết nên có chế độ dinh dưỡng như thế nào?

Sữa chua có chứa các lợi khuẩn giúp hỗ trợ tiêu hóa bằng cách cải thiện sự cân bằng của vi khuẩn tốt và xấu trong ruột. Sữa chua có lợi cho quá trình tiêu hóa của bạn và bổ sung chế phẩm sinh học giúp hệ vi khuẩn đường ruột khỏe mạnh từ đó giúp chống lại virus và nhiễm trùng do vi khuẩn.

Tỏi: Được biết đến là một siêu thực phẩm tự nhiên, tỏi có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe, bên cạnh đó tỏi cũng giúp tăng lượng tiểu cầu trong máu.

Rau xanh: Đây là nguồn bổ sung nhiều dưỡng chất tốt sức khỏe, vì rau xanh không chứa nhiều calo nhưng giàu hàm lượng dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin,… Bệnh nhân sốt xuất huyết nên đưa các loại rau xanh vào thực đơn dinh dưỡng mỗi ngày, loại rau được các chuyên gia khuyến khích ăn thường xuyên như:

Rau chân vịt là một loại thực phẩm giúp tăng cường sức khỏe. Trong loại thực phẩm này có chứa nhiều protein và vitamin K, tham gia vào quá trình chuyển hóa các yếu tố đông máu và cũng giúp giảm nguy cơ chảy máu quá nhiều.

Bí ngô bao gồm cả hạt, chứa acid amin và vitamin cần thiết cho sự hình thành tiểu cầu. Việc sử dụng thường xuyên loại thực phẩm này giúp cơ thể tăng sự hấp thu protein và vitamin A. Ngoài ra, vì bí ngô chứa chất chống oxy hóa mạnh nên nó được coi là thực phẩm lý tưởng để hạn chế các tác động tiêu cực của độc tố và các gốc tự do.

Củ cải chứa các chất chống oxy hóa giúp ngăn ngừa suy giảm tiểu cầu do ảnh hưởng của các gốc tự do. Sự đóng góp của vitamin A, C và K, cùng các khoáng chất, giúp ngăn ngừa sự suy giảm của các mạch máu và bệnh tim mạch. Uống nước ép củ cải thường xuyên cũng giúp tăng cường khả năng miễn dịch của cơ thể.

Đu đủ cũng là món ăn thích hợp, có thể ăn trực tiếp hoặc làm nước ép đu đủ để uống. Người bệnh có thể uống mỗi ngày 2 ly sáng và tối để giúp cơ thể bớt mệt mỏi hơn.