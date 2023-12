Người bệnh tiết kiệm hàng chục triệu đồng nhờ loại thuốc sản xuất trong 30 phút

Hai loại thuốc phóng xạ mới có thời gian bán rã rất ngắn, chỉ 68 phút. Do đó, khi nào bệnh nhân có chỉ định, thuốc mới được sản xuất.

"Chi phí để người bệnh chụp PET/CT với thuốc mới chỉ bằng khoảng 1/4 so với việc ra nước ngoài thực hiện. Người bệnh cũng yên tâm ở lại Việt Nam tiếp tục điều trị, đỡ tốn kém hơn rất nhiều”, Tiến sĩ Cảnh nói.







Một trong những công đoạn pha chế thuốc phóng xạ mới. Ảnh: BVCC

Hiện mỗi ngày, chỉ khoảng 2-3 liều thuốc phóng xạ đặc hiệu được sản xuất ra. Nếu nhu cầu của bệnh nhân tăng cao, Khoa Y học hạt nhân có thể tăng công suất lên khoảng 5 liều/ngày, thậm chí có thể chia sẻ với Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, Bệnh viện Quân y 175 - những nơi có hệ thống máy PET/CT.

Đến nay, 27 người bệnh đã được chụp PET/CT với hai loại thuốc phóng xạ mới này, chưa ghi nhận tác dụng phụ.

Tiến sĩ Cảnh cho biết việc chia sẻ thuốc phóng xạ có quy trình rất chặt chẽ và an toàn. Với hai loại thuốc mới này, do thời gian bán rã ngắn nên thời gian vận chuyển phải dưới 30 phút. Thuốc có tính bức xạ nên cần đặt trong thùng chuyên dụng với lớp vỏ chì rất dày, nặng đến 20kg. Xe vận chuyển có giấy phép của Cục An toàn bức xạ và hạt nhân.