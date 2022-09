Người bán xăng tiết lộ: Buổi sáng đừng đổ dầu, buổi chiều đừng đổ xăng, giúp bạn tiết kiệm hơn

Nên đổ xăng vào buổi sáng sớm, tránh buổi trưa buổi chiều

Nếu bạn đi đổ xăng vào sáng sớm, thì cùng một thể tích như thế có thể có được một lượng nhiều hơn, nếu tích lũy trong thời gian dài thì số tiền chúng ta tiết kiệm được cũng sẽ không ít. Thời gian thích hợp nhất để đi đổ xăng là vào khoảng 5-8h sáng, khi đó nhiệt độ ở trong bồn chứa là thấp nhất.

Nguyên nhân chín là do xăng giãn nở hay co lại tùy vào nhiệt độ. Buổi sáng tiết trời mát hơn, trong suốt một đêm xăng co lại, giảm thể tích. Chính vì thế, khi bạn đổ xăng vào thời điểm sáng sớm là bạn có lợi nhất. Ngược lại, lúc nóng nhất trong ngày làm buổi trưa xăng thường bị hao hụt đi, nên khi ta trả tiền 10 lít xăng nhưng có thể ta chỉ nhận được từ 9,1 – 9,3 lít, phần còn lại chỉ là hơi xăng.