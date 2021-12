Người bán vé số mạo hiểm mạng sống giằng giữ xe, trộm tăng ga kéo lê 30m

Ngày 17/12, Công an xã Đức Hòa Hạ đã bàn giao hồ sơ vụ trộm xe máy, kéo lê người phụ nữ bán vé số suốt đoạn 30m cho Công an huyện Đức Hòa (tỉnh Long An).

Vụ việc xảy ra vào khoảng 9h sáng 15/12 tại căn nhà trên đường DT 825, gần chân Cầu Đôi, giáp ranh giữa huyện Đức Hòa và huyện Bình Chánh (TP.HCM).