Người bán bưởi tiết lộ 5 mẹo chọn bưởi Diễn đúng chuẩn, ngọt lừ, tha hồ để dành ăn Tết

Khi mới hát, bưởi Diễn ăn sẽ có vị hơi he. Tuy nhiên, khi để bưởi xuống nước, vị sẽ ngọt hơn và không còn vị he. Thông thường, bưởi Diễn hái từ trên cây xuống cần để khoảng nửa tháng để xuống nước và thu đường. Lúc này bưởi mới có vị ngọt chuẩn.

Khi bổ quả bưởi ra, bạn sẽ thấy các tép bưởi vàng óng mượt, tép không quá to không quá nhỏ. Các tép bưởi ráo múi, khô tay, hạt nhỏ. Ăn thử sẽ thấy bưởi nhiều nước, vị ngọt đậm nhưng vẫn thanh mát.

- Tép bưởi vàng mượt, tôm to, nhiều nước

- Giá bưởi Diễn

Giá bưởi Diễn chuẩn lúc nào cũng cao hơn các loại bưởi khác. Ngoài ra, tùy theo tuổi của cây bưởi mà giá quả bưởi cũng khác. Những cây bưởi lâu năm thì giá quả càng cao.

Bảo quản bưởi Diễn

Như đã nói ở trên, bưởi Diễn hái từ trên cây xuống nếu ăn ngay sẽ không ngon vì vẫn còn vị he. Do đó, sau khi thu hoạch, cần giữ bưởi nửa tháng cho xuống nước và vị he biến mất.

Để bảo quản bưởi Diễn được lâu, sau khi hái xong, hãy lau sạch phần vỏ và bôi một ít vôi vào phần cuống. Vôi sẽ ngăn vi khuẩn xâm nhập vào bên trong quả bưởi, giữ cho bưởi được tươi lâu. Xếp bưởi trên giá hoặc rải một lớp cát sạch ở góc nhà và đặt bưởi lên trên. Bảo quản theo cách này, bạn có thể giữ bưởi tươi ngon trong vài tháng. Khi để lâu, vỏ bưởi sẽ se lại nhưng chất lượng của bưởi không giảm. Bưởi để càng xuống nước thì vị càng ngọt đậm.

Theo Giaitri.thoibaovhnt