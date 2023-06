'Người Ấy Là Ai’: Diễn viên Thái làm cố vấn, hotgirl đình đám là nữ chính

Ngoài nam diễn viên người Thái – Bright Norraphat, dàn cố vấn tập 7 Người Ấy Là Ai còn siêu mẫu Minh Tú, Á hậu Hoàn vũ Thảo Nhi Lê và Rocker Nguyễn.

Diễn viên Bright Norraphat sinh năm 1997, ghi dấu ấn trong khán giả thông qua một số dự án phim như Mặt Nạ Thủy Tinh, Tình Nồng Vấn Vương, Độc Xà, Kẻ Truyền Thừa, Điên Thì Có Sao (bản Thái)…

Tham gia diễn xuất từ năm 19 tuổi, anh được nhận xét phù hợp cả truyền hình lẫn điện ảnh, gây ấn tượng với lối diễn xuất tự nhiên cùng vẻ ngoài ưa nhìn.