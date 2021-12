Người 12 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine không được ra khỏi nơi cư trú

Your browser does not support the audio element.

Chiều 30/11, UBND tỉnh Sóc Trăng cho biết, hiện nay Bộ Y tế đã phân bổ vaccine đầy đủ cho tỉnh để tiêm cho tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên. Tuy nhiên, theo số liệu thống kê của các địa phương, đến thời điểm này vẫn còn một số người dân từ 12 tuổi trở lên chưa được tiêm vaccine hoặc mới tiêm một mũi.

Để bảo vệ an toàn sức khỏe cho người dân trước diễn biến dịch bệnh trên địa bàn tỉnh ngày càng phức tạp, lãnh đạo Sóc Trăng đề nghị tất cả người dân từ 12 tuổi trở lên chưa tiêm vaccine ngừa Covid-19 (hoặc đã tiêm mũi một đủ thời gian) khẩn trương liên hệ ngay trạm y tế xã, phường, thị trấn gần nhất đăng ký để được tiêm vaccine.