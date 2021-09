Ngược dòng thời gian với 4 tựa phim đình đám của Hollywood

The Matrix nổi lên như một hiện tượng phòng vé vào cuối thế kỷ XX và trở thành biểu tượng văn hóa điện ảnh bên cạnh những cái tên như Star Wars , The Terminator . Tác phẩm của bộ đôi đạo diễn nhà Wachowski chính là bệ phóng đưa tên tuổi của nam tài tử Keanu Reeves nổi danh khắp Hollywood.

The Matrix (Ma trận)

Bộ phim xoay quanh một lập trình viên tên Thomas A. Anderson (Keanu Reeves) làm việc trong một công ty phần mềm. Ngoài việc là một nhân viên văn phòng, Thomas còn là một hacker với biệt danh Neo và thường đột nhập vào các hệ thống an ninh mạng. Một lần nọ, anh gặp gỡ một nhóm hacker bí ẩn. Họ thường giới thiệu với anh về thuật ngữ "Ma trận". Một người phụ nữ tên Trinity (Carrie-Anne Moss) gặp anh và hứa rằng Morpheus (Laurence Fishburne), thủ lĩnh của nhóm này có thể giải thích ý nghĩa của thuật ngữ đó. Trải qua nhiều sự kiện, anh phát hiện ra sự thật kinh hoàng - cuộc sống mà anh đang sống là sự lừa dối, và cả nhân loại đang bị chi phối bởi một trí tuệ nhân tạo độc ác.

The Matrix mang đến một khái niệm hiệu ứng hình ảnh mới mang tên bullet time (viên đạn thời gian), ảnh hưởng đến các bộ phim hành động sau này. Bộ phim ra mắt phần đầu tiên vào năm 1999 và tạo nên cơn sốt phòng vé với tổng doanh thu 465,3 triệu USD, giành được 4 tượng vàng Oscar và mang hình ảnh hai viên thuốc màu xanh – đỏ trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng.

Sau thành công của phần 1, hai phần tiếp theo của là The Matrix Reloaded và The Matrix Revolutions lần lượt đổ bộ phòng vé vào năm 2003. Qua 3 phần phim ấn tượng, thương hiệu The Matrix đã mang về 2,4 tỷ USD toàn cầu.

Sắp trở lại màn ảnh rộng sau gần 18 năm vắng bóng, phần 4 của loạt phim này được công bố tên chính thức là The Matrix: Resurrections (Ma trận: Hồi sinh) cùng với hình ảnh đầu tiên về thế giới Ma trận. Sự quay trở lại của thương hiệu đình đám và kinh điển của Hollywood và màn tái xuất của nam tài tử Keanu Reeves được kỳ vọng sẽ bùng nổ tại phòng vé vào dịp cuối năm này.

The Matrix: Resurrections (Ma trận: Hồi sinh) dự kiến khởi chiếu 2021.

Vũ Liên