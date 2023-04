"Ngục tối và Rồng" dẫn đầu bảng xếp hạng phim ăn khách nhất ở Bắc Mỹ

Bộ phim chuyển thể từ trò chơi nhập vai nổi tiếng "Ngục tối và Rồng," do Paramount cùng eOne phối hợp sản xuất và phát hành, cũng đã thu về 33 triệu USD từ 58 thị trường quốc tế, qua đó nâng tổng doanh thu toàn cầu lên 71,5 triệu USD.

"Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" (Ngục tối và Rồng: Danh dự của kẻ trộm) đã trở thành tựa phim dẫn đầu bảng xếp hạng những bộ phim ăn khách nhất tuần qua tại thị trường Bắc Mỹ, với doanh thu 38,5 triệu USD mang về từ 3.855 rạp chiếu trong tuần đầu ra mắt.

Poster bộ phim "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves." (Nguồn: Paramount)

Lượng vé bán ra trong tuần đầu ra mắt của "Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves" được cho là nhờ sự quan tâm của những game thủ lâu năm của trò chơi "Ngục tối và Rồng."

Tuy nhiên, giới phân tích tin rằng bộ phim có kinh phí sản xuất 150 triệu USD này sẽ còn thu hút nhiều khán giả hơn, trong đó sẽ có cả những người có thể không biết nhiều về trò chơi trong thời gian tới.

Nhà phê bình David A. Gross - người điều hành công ty nghiên cứu điện ảnh Franchise Entertainment Research - đánh giá: "Đây là phần mở đầu tốt cho cuộc phiêu lưu hành động có tiềm năng tạo ra các phần tiếp theo. Thị trường nước ngoài là nơi 'Dungeons & Dragons' có thể dựa vào để sinh lời và trở thành một series phim dài tập."

[Bom tấn "Avatar: The Way of Water" vững vàng ngôi vương tại Bắc Mỹ]