Ngứa da điên cuồng, có thể bạn đã mắc phải một trong các 'bệnh trọng' sau

Do đó, nếu bạn gặp phải tình trạng ngứa da kéo dài quá lâu thì có thể là do chứng suy thận khiến thận không lọc thải được các chất độc ra ngoài, từ đó chúng sẽ đi vào máu và gây ra ngứa da. Hay khi dịch mật tích tụ trong gan nhiều sẽ bị axit hóa và đi vào máu, tương tự gây ra tình trạng ngứa da.

Mắc bệnh Celiac (Không dung nạp gluten)

Người mắc phải căn bệnh này thường có các nốt đỏ quanh đầu gối, khuỷu tay, mông và tóc, kèm theo đó là tình trạng ngứa dữ dội. Đây là một triệu chứng phổ biến của bệnh Celiac, do cơ thể không dung nạp gluten. Bệnh có thể gây tổn thương ruột non và làm cản trở sự hấp thu dinh dưỡng từ thức ăn. Nguyên nhân gây ra căn bệnh này thường là do bạn ăn quá nhiều thực phẩm giàu gluten mà cơ thể không chuyển hóa được kịp thời.

Mắc bệnh tuyến giáp