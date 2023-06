Ngủ trong ô tô bật điều hòa và những sai lầm gây chết người

Mùa hè đến, thời tiết nắng nóng, nhiệt độ ngoài trời tăng cao, việc phải lái xe trong điều kiện nắng gắt khiến nhiều tài xế dễ rơi vào tình trạng mệt mỏi, căng thẳng và mất tập trung.

Rất nhiều tài xế trong những lúc mệt mỏi, thường đóng kín cửa kính rồi ngủ trong ô tô đang bật điều hòa mát rượi mà không biết rằng, từng có không ít vụ việc tử vong vì thói quen này.

Bên cạnh đó, do thời tiết nắng nóng, nhiều khu vực bị cắt điện để giảm tải khiến nhiều người đã lựa chọn vào ô tô bật điều hòa để ngủ tránh nóng. Tuy nhiên, đây cũng là một hành động vô cùng nguy hiểm và cũng có thể gây ra tử vong bất kỳ lúc nào do bị thiếu oxy, ngạt khí…

Như ngày 2/6, thông tin từ Công an huyện An Lão (Hải Phòng) cho biết, 3 người trong gia đình ở thị trấn Trường Sơn (huyện An Lão) bị ngạt trong xe ô tô, trong đó 1 người tử vong. Thông tin ban đầu, sự việc xảy ra vào khoảng hơn 3h cùng ngày, bà L.T.L (SN 1976, trú thị trấn Trường Sơn) phát hiện chồng và hai con đang nằm trong xe ô tô bất tỉnh. Được biết, đêm qua tại khu vực nhà nạn nhân bị mất điện.