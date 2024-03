Ngủ máy lạnh sai cách có thể gây đau nhức xương khớp

Hơn cả là gây ra tình trạng đau nhức xương khớp, nguyên nhân chính là do thay đổi nhiệt độ và độ ẩm. Khi nhiệt độ và độ ẩm thấp làm co mạch, giảm lưu lượng máu tới nuôi hệ cơ xương khớp.

Ảnh minh hoạ: Internet

Bởi cơ, gân và dây chằng quanh khớp cũng co giãn bất thường gây đau, nhất là ở các vùng nhạy cảm như đầu, mặt, cổ, gáy. Sự chênh lệch nhiệt độ giữa không gian có và không sử dụng máy lạnh, gió từ máy thổi trực tiếp vào cơ thể làm tăng nguy cơ nhiễm lạnh... đều có thể gây đau nhức xương khớp.

Để tránh mắc bệnh khi dùng điều hoà, cần lưu ý:

Nhiệt độ chênh lệch lý tưởng: 7 độ C

Khi ngủ say, thân nhiệt giảm nên rất dễ bị viêm họng, sốt dẫn đến tiêu chảy. Vì vậy không nên lạm dụng điều hòa, để chênh lệch nhiệt độ hơn nhiều so với bên ngoài. Để an toàn cho người ngủ trong phòng điều hòa, nên để nhiệt độ từ 25-27 độ C.

Ảnh minh hoạ: Internet

Khi để nhiệt độ trong phòng chênh với nhiệt độ ngoài trời 7 độ C thì sẽ tốt cho người sử dụng. Bên cạnh đó cũng sẽ không ảnh hưởng đến việc ra vào phòng liên tục.

Không sử dụng điều hòa quá 4 giờ liên tục