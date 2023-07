Ngư dân 'chết lặng' nhìn 5 tàu cá hàng chục tỷ thành đống tro tàn

Những gì còn lại sau vụ cháy

Khung tàu trơ trụi thành than

Nhận được tin báo, UBND huyện Quỳnh Lưu đã chỉ đạo UBND các xã, các đơn vị liên quan sử dụng lực lượng và phương tiện tại chỗ cùng nhân dân tiến hành các biện pháp chữa cháy và di dời các tàu khác ra khỏi vùng nguy hiểm.­

Sau khoảng 30 phút, lực lượng PCCC đã huy động 4 xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Công an huyện, Đồn Biên phòng Quỳnh Thuận (BĐBP Nghệ An), Ban quản lý Cảng cá Nghệ An, các phòng ban chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường để triển khai công tác chữa cháy.

Tuy nhiên, do ngọn lửa đã bùng phát mạnh, cùng với việc tàu trôi dạt thành 3 điểm cháy nên gặp rất nhiều khó khăn. Sau vụ cháy, 5 tàu cá bị thiệt hại hoàn toàn, không thể sửa chữa lại được. Rất may không có thiệt hại về người.

Trước mắt, UBND huyện Quỳnh Lưu trích kinh phí hỗ trợ mỗi gia đình chủ tàu cá 20 triệu đồng để khắc phục thiệt hại.