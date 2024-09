Ngư dân Bình Định cứu hộ nhiều cá thể đồi mồi quý hiếm

Trong khi khai thác thủy sản trên biển, ngư dân Bình Định nhiều lần cứu hộ rùa biển quý hiếm bị vướng lưới. Chính quyền địa phương kịp thời khen thưởng tập thể, cá nhân nhằm ghi nhận thành tích trên. Ngày 16/9, đại diện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cho biết, đã có quyết định tặng giấy khen cho các tập thể, cá nhân có thành tích trong công tác bảo vệ và bảo tồn rùa biển. Theo Chi cục Thủy sản thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định, tháng 3 vừa qua, tàu cá BĐ-97388-TS của ngư dân Võ Hoài Tam (45 tuổi, ở phường Tam Quan Bắc, thị xã Hoài Nhơn) đã cứu hộ một cá thể đồi mồi nặng 6kg, dài 0,7m bị dính lưới, thả về biển. Ngư dân Bình Định liên tiếp cứu hộ nhiều cá thể đồi mồi quý hiếm bị vướng lưới trên biển (Ảnh: Chi cục Thủy sản Bình Định). Tháng 7, tàu cá BĐ-98485-TS của ông Huỳnh Anh Tuấn (38 tuổi, phường Tam Quan Nam, thị xã Hoài Nhơn) đã thả một cá thể vích dài khoảng 0,8m, nặng khoảng 7kg bị dính câu về lại biển. Tiếp đó tháng 8, tàu cá BĐ-97417-TS của ông Lê Văn Hội (33 tuổi, phường Tam Quan Nam) đã cứu hộ một cá thể đồi mồi dứa dài khoảng 0,7m, nặng 25kg bị vướng lưới giã cào và thả về biển. Ba ngư dân nêu trên đã được Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định tặng giấy khen vì đã có thành tích trong công tác bảo vệ và bảo tồn rùa biển, góp phần bảo tồn động vật quý hiếm có nguy cơ tuyệt chủng, cần được bảo tồn của Việt Nam. Mới đây, ngư dân Huỳnh Minh Toàn (phường Tam Quan Nam), thuyền trưởng tàu cá BĐ-99095-TS bắt gặp rùa biển bị vướng lưới trôi nổi trên biển. Do được tham gia nhiều lớp tập huấn về nhận dạng các loài rùa biển và phương pháp cứu hộ do Chi cục Thủy sản tổ chức trước đó, ông Toàn đã nhận ra đây là loài đồi mồi (Eretmochelys imbricata) thuộc loài cực kỳ nguy cấp theo phân loại của Tổ chức Bảo tồn thiên nhiên quốc tế (IUCN) nên đã cứu hộ và thả về biển. Đồi mồi quý hiếm vướng lưới của ngư dân (Ảnh: Chi cục Thủy sản Bình Định). Chi cục Thủy sản Bình Định đang đề xuất khen thưởng cho ngư dân Huỳnh Minh Toàn. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Định cũng quyết định tặng giấy khen cho Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải và xã Nhơn Châu vì thành tích nêu trên. Theo Chi cục Thủy sản Bình Định, trong vòng chưa đầy 3 tháng (từ 21/5 đến 14/8) đã có 9 lượt rùa biển (thuộc loài rùa xanh, vích) là 1 trong 5 loài rùa biển quý hiếm ở Việt Nam, lên bãi biển ven bờ ở Quy Nhơn đẻ được 9 ổ trứng với khoảng 900 trứng (7 ổ trứng ở xã Nhơn Hải và 2 ổ trứng ở xã Nhơn Châu). Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản ở các địa phương trực tiếp theo dõi, giám sát và bảo vệ bãi đẻ rùa biển. Đa số các ổ trứng rùa được đẻ gần sát mép nước dễ bị triều cuốn khi sóng lớn nên được di dời đến nơi an toàn. Đến nay, hàng trăm con rùa chào đời được hỗ trợ, bảo vệ để về biển.