Ngồi thuyền khám phá ‘Nam thiên đệ nhất động’

Bao đời nay, lễ hội chùa Hương luôn thu hút đông đảo người dân, du khách về trẩy hội. Dòng người tấp nập về chùa Hương để lễ bái dịp đầu năm, tham quan, viếng cảnh và chiêm ngưỡng cảnh đẹp thiên nhiên.

Du khách tham quan chùa Hương.

Cách trung tâm TP Hà Nội khoảng 50 cây số, chùa Hương thuộc địa phận xã Hương Sơn, huyện Mỹ Đức. Chùa Hương chỉ cách nhà khoảng 20 cây số và đường đi dễ dàng, cô bạn Nguyễn Ngọc Tú, đến từ Hà Nội, đã đến ngôi chùa nổi tiếng này để tham quan, lễ bái dịp đầu năm và chiêm ngưỡng cảnh đẹp của chùa.

“Đây là nơi mình muốn cầu an, cầu may cũng như thưởng ngoạn những phong cảnh đẹp tựa tranh vẽ của vùng đất này. Đó cũng là lý do năm nào dù bận rộn đến đâu, mình cũng cố gắng sắp xếp thời gian để đi tham quan, vãn cảnh”, cô gái 26 tuổi cho hay.

Với cô bạn này, chuyến đi này rất ý nghĩa, vì không phải bon chen khi xuống đò, không bị cò mồi chèo kéo, ban quản lý đã sắp xếp lại theo quy củ. Ngọc Tú không chọn đi vào cuối tuần nên không có cảnh đông đúc và thư thả vãn cảnh chùa.

“Từ năm nay, các hoạt động của chùa Hương đều được sắp xếp và quản lý lại nên sẽ không còn cảnh cò mồi đi theo như đợt trước nên mọi người yên tâm, mọi thứ đều được niêm yết và công khai. Đây là bước thay đổi mà mình thấy khác biệt và tích cực hơn so với mọi năm”, Ngọc Tú nói.