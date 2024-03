Ngôi sao Trung Quốc phạm pháp, tù tội giờ ra sao?

Ngày 14/2, Đặng Luân đăng ảnh trên mạng xã hội chúc mừng Lễ Tình nhân đến người hâm mộ.

Kha Chấn Đông



Kha Chấn Đông miệt mài đóng phim sau khi đi tù, bước đầu được ghi nhận bằng đề cử Kim Mã.

Kha Chấn Đông bắt đầu nổi tiếng từ bộ phim thanh xuân vườn trường You Are The Apple of My Eye (Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi) vào năm 2011. Ngôi sao sinh năm 1991 giành giải Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải thưởng Điện ảnh Đài Bắc và có 33 triệu người theo dõi trên Weibo trước khi bị bắt vào năm 2014 vì lạm dụng ma túy cùng Phòng Tổ Danh, con trai Thành Long.

Khi được trả tự do, Kha Chấn Đông tổ chức họp báo ở Bắc Kinh, khóc lóc hứa không bao giờ chạm vào ma túy trong suốt quãng đời còn lại trước khi trở về Đài Loan (Trung Quốc).

Bỏ lại sau lưng quá khứ bất hảo, Kha Chấn Đông vẫn miệt mài đóng phim nhưng không được đón nhận như xưa. Năm 2021, anh tham gia dự án Moneyboys của Đài Loan (Trung Quốc) và được đề cử Nam diễn viên chính xuất sắc nhất tại Giải Kim Mã.

Phòng Tổ Danh



Phòng Tổ Danh vẫn hoạt động giải trí nhưng lùi về hậu trường.

Nhờ danh tiếng và sức ảnh hưởng của cha ruột là Thành Long, Phòng Tổ Danh bước chân vào showbiz Hoa ngữ thuận lợi.

Tuy nhiên, thay vì thừa hưởng tài năng và sự chăm chỉ của cha, Phòng Tổ Danh lại sa đà vào lối sống ăn chơi, hưởng lạc. Năm 2014, anh bị bắt giữ vì tàng trữ cần sa ở Bắc Kinh và bị kết án 6 tháng tù về tội xúi giục người khác dùng ma túy.

Sau khi ra tù, Phòng Tổ Danh kín tiếng hơn nhiều. Anh chuyển sang làm đạo diễn phim và mở công ty riêng.

Theo Tiền Phong