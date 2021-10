Ngôi sao loạt phim 'Friends' cùng chồng cũ trở lại trong phần mới nhất của thương hiệu kinh dị 'Scream'

Do "cha đẻ" của loạt Scream là đạo diễn kinh dị huyền thoại Wes Craven đã qua đời từ năm 2015, trọng trách chỉ đạo phần phim mới được giao cho bộ đôi đạo diễn mới nổi Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett. Cặp đạo diễn này đang nhận được đánh giá cao từ khán giả và giới phê bình nhờ tác phẩm kinh dị độc lập ấn tượng và đầy sáng tạo Ready or not. Điểm số 88% tươi trên chuyên trang Rotten Tomatoes đã bảo chứng cho khả năng của cặp đạo diễn này trong công cuộc tái sinh thương hiệu Scream nổi tiếng. Đảm nhiệm phần kịch bản của Tiếng thét là Guy Busick và James Vanderbilt - biên kịch làm nên thành công của Zodiac, tác phẩm giật gân nổi tiếng về tên giết người cùng tên của đạo diễn David Fincher. Bên cạnh ba diễn viên trở lại từ các phần cũ, dàn sao mới của Tiếng thét có sự góp mặt của Jack Quaid (The Boys), Jenna Ortega (You) và Melissa Barrera (In the heights).

Tuy đoạn trailer chưa tiết lộ nhiều về nội dung nhưng Tiếng thét hứa hẹn sẽ là cuộc "thay da đổi thịt" của thể loại kinh dị chặt chém. Bộ đôi đạo diễn Matt Bettinelli-Olpin và Tyler Gillett được kỳ vọng sẽ tạo ra một bộ phim vừa thông minh, kịch tính nhưng không kém phần máu me và bạo lực.