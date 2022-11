Ngôi sao gốc Việt Hồng Châu tỏa sáng trong bộ phim kinh dị ‘The Menu’

Xem trailer phim The Menu:

Câu chuyện The Menu – Thực đơn bí ẩn bắt đầu khi cặp đôi trẻ là Margot (Anya Taylor-Joy) và Tyler (Nicholas Hoult) lên một hòn đảo biệt lập nơi đặt nhà hàng mang tênHawthorne của đầu bếp ngôi sao Julian Slowik (Ralph Fiennes).

Ông chuyên phục vụ cho tầng lớp khách hàng giàu có thông qua các buổi tiệc xa hoa mang phong cách riêng độc đáo. Julian Slowik không chỉ mang đến các món ăn sang trọng mà còn là một chủ đề xuyên suốt với nhiều câu chuyện hấp dẫn.

The Menu là một bộ phim kinh dị xuất sắc khi biết cách chơi đùa với cảm xúc của khán giả, có khi sợ đến nghẹt thở, lúc lại suy tư rồi lại bật cười vì sự trào phúng. Bộ phim như một tác phẩm nghệ thuật khéo léo kết hợp cả điện ảnh, hội họa lẫn ẩm thực.

Phim được công chiếu lần đầu tiên tại LHP Quốc tế Toronto 2022. Tác phẩm thắng giải thưởng Khán giả tại Audience Award 2022 ở Mỹ. Phim được đánh giá cao ở bầu không khí ngột ngạt trên hòn đảo biệt lập, màu sắc ly kỳ, kinh dị pha lẫn chất trinh thám cùng kịch bản lôi cuốn hệt như And Then There Were None của Agatha Christie.

Màu sắc tươi sáng hiếm hoi trong phim

Để thể hiện được trọn vẹn tinh thần của The Menu cần phải có một dàn diễn viên ngôi sao đủ thực lực với những cái tên như Ralph Fiennes, Anya Taylor-Joy, Nicholas Hoult và Hồng Châu.