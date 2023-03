Ngôi sao điện ảnh đang lên của Hàn Quốc phải ‘mưu sinh’ trong quán bar

Kim Sae Ron từng được biết đến như một diễn viên nhí nổi tiếng của điện ảnh Hàn Quốc khi bắt đầu sự nghiệp diễn xuất năm 9 tuổi và nổi tiếng qua các bộ phim A Brand New Life (2009) và The Man From Nowhere (2010).

Quá khứ từng đạt rất nhiều giải thưởng, đặc biệt là nữ diễn viên trẻ tuổi nhất trong lịch sử Hàn Quốc được đề cử ảnh hậu Beaksang thời điểm 14 tuổi.