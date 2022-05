Ngôi sao cơ bắp The Rock gây ngưỡng mộ với hình ảnh ông bố ngọt ngào

The Rock, tên thật là Dwayne Johnson là diễn viên, doanh nhân và cựu đô vật chuyên nghiệp người Mỹ. Anh được bình chọn là một trong những đô vật thành công nhất mọi thời đại. The Rock là đô vật trong 8 năm trước khi theo đuổi sự nghiệp diễn viên. Các bộ phim mà The Rock tham gia như: Quá nhanh, quá nguy hiểm, Vua bọ cạp, G.I. Joe: Retaliation, Hercules, Skyscraper... đã mang về cho nhà sản xuất hơn 10,5 tỷ USD doanh thu phòng vé trên toàn thế giới và ngôi sao cơ bắp này là một trong những nam diễn viên được trả cát sê cao nhất hành tinh.

Nhờ danh tiếng xây dựng được trong hàng chục năm, The Rock hiện là một trong 10 ngôi sao có lượng fans "khủng" nhất trên Instagram với hơn 314 triệu lượt theo dõi. The Rock không chỉ đóng phim mà anh còn là nhà sản xuất phim, ông chủ một công ty giải trí. Năm 2016 và 2019, The Rock được tạp chí Time vinh danh là một trong những "sao" có ảnh hưởng nhất thế giới.

Nam diễn viên Hollywood kết hôn với doanh nhân, vận động viên thể hình chuyên nghiệp Dany Garcia vào năm 1997. Cặp đôi có với nhau một cô con gái tên là Simone, năm nay 21 tuổi. The Rock và Dany Garcia chia tay vào năm 2007.